الصحة بغزة: 6 سيارات إسعاف فقط تصلح للاستخدام

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي مايزال يستهدف الطواقم الصحية بالقصف والاعتقال، مما أدى إلى استشهاد العشرات.

وأشارت الوزارة، في مؤتمر صحفي أمام مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع ،إلى أن البنية التحتية والصحية والخدماتية في رفح هشة ولا يمكنها تحمل احتياجات 1.3 مليون مواطن ونازح.

كما كشفت أنه لم تتبق سوى 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام في القطاع، مشيرة إلى مكافحتها من أجل تشغيل بعض الخدمات الأساسية، ومنها وحدات العناية المركزة وحضانات الأطفال.

وحذرت وزارة الصحة من انتشار الأوبئة بين النازحين والسكان، خاصة الأطفال وكبار السن، مطالبة مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالسعي الحثيث عند الاحتلال للإفراج عن طواقمها الطبية.