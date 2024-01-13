تواصل الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في خان يونس ودير البلح وبيت لاهيا

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية اشتباكاتها الضارية مع قوات الاحتلال الإسلرائيلي في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتحديدا في منطقة المصدّر القريبة من مخيمي البريج والمغازي التي شهدت اشتباكات عنيفة جداً طوال الليلة الماضية.

كذلك تستمر الاشتباكات شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، ومحيط مدرسة سكينة شرقي دير البلح، كما تخوض المقاومة اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في بيت لاهيا شمالي القطاع.