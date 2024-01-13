تواصل الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في خان يونس ودير البلح وبيت لاهيا

الساعة 02:33 م|13 يناير 2024

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية  اشتباكاتها الضارية مع قوات الاحتلال الإسلرائيلي في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتحديدا  في منطقة المصدّر القريبة من مخيمي البريج والمغازي التي  شهدت اشتباكات عنيفة جداً طوال الليلة الماضية.

كذلك تستمر الاشتباكات شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، ومحيط مدرسة سكينة شرقي دير البلح، كما  تخوض المقاومة اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في بيت لاهيا شمالي القطاع.