مصر سترد على اتهامات "إسرائيل" غلق معبر رفح أمام محكمة العدل الدولية

فلسطين اليوم

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أنّ مصر سترد بشكل رسمي وقانوني، وسترسل مذكرة لمحكمة العدل الدولية لإرفاقها بملف القضية للرد على اتهامات "إسرائيل" بغلق معبر رفح".

وأضاف رشوان، أنهم يسعون مع السلطات المصرية لإرسال ردّ مصر الكامل مع الفريق القانوني لمحكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أنّ "ثارة "إسرائيل" هذه القضية أمام المحكمة اعتراف رسمي منها بهذه الجريمة.

كما نفى المسؤول المصري أنّ مصر تتقاضى أموالاً عن دخول الفلسطينيين لرفح.

وكان رشوان قد نفى بصورة قاطعة ، أمس الجمعة، مزاعم وأكاذيب "فريق الدفاع" الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأنّ "مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح".