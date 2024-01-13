المقاومة في لبنان تستهدف موقع العاصي وتصيبه إصابة مباشرة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا ‌‏‌‏‌‌‌عند الساعة 11:20 من قبل ظهر اليوم السبت، موقع ‏العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

وأضافت المقاومة في بيانها أن هذا الاستهداف دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة. ‌

كما تجدّد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم السبت، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت أطراف بلدات الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب، وطيرحرفا، ويارين، والضهيرة، وعيتا الشعب، وميس الجبل، وحولا.

وأضافت، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استمرت بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والأوسط، وصولا حتى مشارف نهر الليطاني، صعودا الى مدينة بنت جبيل، وسط إطلاق للقنابل المضيئة فوق صور، والساحل البحري، وفوق الخط الأزرق.