الحكم على ترمب بدفع 400 ألف دولار أميركي كنفقات محام إلى "نيويورك تايمز"

فلسطين اليوم

حكم على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب دفع نحو 400 ألف دولار لصحيفة "نيويورك تايمز"، وإلى صحفيين فيها، كنفقات قضائية، بعدما رفضت شكوى تقدم بها ضدهم.

وكان ترمب رفع شكوى في أيلول/ سبتمبر 2021 على نيويورك تايمز، متهما ثلاثة صحفيين يعملون في هذه الصحيفة الأميركية بإعداد "مؤامرة خبيثة" للحصول على وثائق ضريبية تخصه. وقد نشر هؤلاء في 2018 تحقيقا فازوا بفضله بجائزة بوليتزر العريقة.

وفي أيار/ مايو 2023، رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا في ولاية نيويورك شكوى ترمب.

وفي قرار جديد صدر يوم أمس الجمعة، رأى القاضي نفسه أن ما اقترحته الصحيفة من تعويض حول تكاليف الدفاع "معقول" وأمر دونالد ترمب بدفع المبلغ بالكامل.

وتناول تحقيق الصحيفة كيفية تحقيق الملياردير الجمهوري الذي يؤكد أنه صنع نفسه بنفسه، لثروته.

وجاء في التحقيق أن ترمب تلقى في الواقع من والده على سنوات عدة، 413 مليون دولار حولت إليه جزئيا عبر شركة وهمية، ما سمح له بالتهرب من دفع ضرائب.