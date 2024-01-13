موقع "والا" العبري: إصابة 4 آلاف جندي بإعاقة منذ بدء الحرب

فلسطين اليوم

كشف موقع "والا" العبري عن إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا.

وفي السياق، اعتبر الموقع أن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قاد إسرائيل إلى حرب لم تشهدها سابقا من حيث عدد الجنود الجرحى، لكن الأهم من ذلك أن الإصابات خطيرة للغاية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لا يقدم جميع بيانات الجرحى للجمهور، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معنويات الناس.

وتابع أنه حاليا تم الاعتراف بإصابة حوالي 4 آلاف جندي بإعاقات وفقا "للتصنيف 3″، ويعني أنه يحق لهم الحصول على جميع العلاجات والحقوق التي يتمتع بها شخص معاق في الجيش الإسرائيلي، دون أن يتم الاعتراف بهم رسميا على هذا النحو.

وأضاف كاليمان "نحن بحاجة إلى مضاعفة قوتنا 3 مرات دفعة واحدة لصالح جنودنا ومستعدون لمواجهة هذا التحدي، لقد كنت في النظام لمدة 30 عاما، لم يسبق لي أن واجهت مثل هذا العدد من الجرحى، وحالتهم خطيرة للغاية".

وأشار إلى وجود العديد من الجرحى الذين بترت أطرافهم والذين أصيبوا بالعمى والشلل.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس الجمعة عن إصابة 15 جنديا خلال 24 ساعة في قطاع غزة.

وبحسب البيانات التي نشرها الجيش رسمياً حتى الآن فإن عدد الضباط والجنود القتلى الإسرائيليين بلغ منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي 520، بينهم 186 منذ بداية الهجوم البري على غزة في ال27 من الشهر نفسه.