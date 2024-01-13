القناة 12: تكلفة المعارك البرية في غزة تقدر بنحو مليار شيكل يوميا

فلسطين اليوم

قالت القناة 12 العـبرية إن هذه الحرب هي الأكثر تكلفة ل"إسرائيل"، حيث تقدر تكلفة المعارك البرية في قطاع غزة بنحو مليار شيكل يومياُ، ما بين التسليح والمحروقات للمركبات العسكرية والطائرات والطعام وغيره.

وأضافت القناة الإسرائيلي إنه وبعد تسريح الآلاف من الجنود في الأسابيع الأخيرة، تراجعت التكلفة إلى 600 مليون شيكل في اليوم الواحد.

وكشفت القناة العبرية أنه حتى اليوم تم تقديم دعاوي بقيمة بلغت 722 مليون شيكل، للتعويض على ممتلكات نتيجة الأضرار الناجمة عن الحرب مضيفة أن قرابة 35 مليار شيكل من مدخولات "إسرائيل" من الضرائب بسبب الحرب، وحجم الإنتاج في السوق سيتراجع بنسبة 2.5%.