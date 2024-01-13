كتائب القسام تستهدف 4 دبابات ميركافاه وناقلة جند شرق خانيونس

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مجاهديها استهدفوا 4 دبابات إسرائيلية من نوع ميركفاه وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام بالأمس قد أعلنت أنها تمكنت من استهداف جرافة إسرائيلية حولها عدد من جنود الاحتلال بعبوة مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد جنوب مدينة خانيونس.

كما استهدفت دبابة من نوع ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" ودكت قوات الإنقاذ بقذائف الهاون شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.