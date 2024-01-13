الأسير سامر أبو دياك يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

دخل الأسير سامر عاهد عبد الله أبو دياك، من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، اليوم السبت، عامه الـ20 في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو دياك في تاريخ 13/1/2005، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

وأضاف، أن أبو دياك شقيق شهيد الحركة الأسيرة سامي أبو دياك، الذي ارتقى بتاريخ 26/11/2019، في معتقلات الاحتلال جراء الإهمال الطبي المتعمد.