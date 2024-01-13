هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال اعتقل 5835 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم السبت اعتقلت 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم عدد من أفراد عائلات شهداء الخليل الذين ارتقوا يوم أمس.

وأضافت الهيئة في بيان شمل ملخصاً لحملة الاعتقالات أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي، الخليل، وجنين، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، والضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.

وأشارت الهيئة أنه بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 5835، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ولفتت الهيئة أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

وأشارت الهيئة في ختام البيان إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.