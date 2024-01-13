في اليوم الـ99 للعدوان

الصحة: 23843 شهيد و60317 إصابة

الساعة 11:52 ص|13 يناير 2024
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فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23843 شهيد و 60317 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 135 شهيدا و 312  إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار القدرة إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، موضحا أن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في القطاع جعلت واحدا من بين 20 مواطنا إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا، ليكون الاحتلال الأكثر إجراما ودموية عبر التاريخ.