الصحة: 23843 شهيد و60317 إصابة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23843 شهيد و 60317 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 135 شهيدا و 312 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار القدرة إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، موضحا أن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في القطاع جعلت واحدا من بين 20 مواطنا إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا، ليكون الاحتلال الأكثر إجراما ودموية عبر التاريخ.