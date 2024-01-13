إصابة بالرصاص الحي خلال الاشتباكات في مخيم الفارعة

فلسطين اليوم

أُصيب شاب، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم الإسعاف تعاملت ميدانيا مع إصابة بشظايا الرصاص الحي في اليد.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، ودفعت بتعزيزات إضافية إلى المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا على المخيم وتمنع دخول الصحفيين والمواطنين إليه، فيما تسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار بين الفينة والأخرى.