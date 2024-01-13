محدث.. 3 ثلاثة شهداء وإصابة جندي بعملية إطلاق نار في الخليل

فلسطين اليوم

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب إسرائيلي بجروح متوسطة في عملية إطلاق نار بمستوطنة "أدورا" الجاثمة قرب مدينة الخليل، مساء الجمعة.

والشهداء الثلاثة من بلدة إذنا غرب الخليل؛ وهم: إسماعيل أحمد أبو جحيشة، ومحمود عرفات أبو جحيشة وعدي إسماعيل أبو جحيشة.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال أن ثلاثة مسلحين هاجموا دورية للجيش خلال تجولها قرب سياج مستوطنة "ادورا" قرب الخليل، ما أدى لإصابة أحد الجنود بجروح، فيما دارت اشتباكات عنيفة مع المسلحين قرابة الساعة وتم استدعاء قوة خاصة من وحدة "يمام" للتدخل في الحدث.

وأغلق جيش الاحتلال المنطقة وطلب من "ضباط أمن المستوطنات القريبة من الحدث التحلي باليقظة."

وعم الإضراب الشامل بلدة إذنا، اليوم السبت، حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية.