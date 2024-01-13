قتيل في اللد وإصابتان خطيرتان في جديدة المكر

فلسطين اليوم

قُتل شاب وأصيب آخران بجروح خطيرة، مساء الجمعة، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة اللد وبلدة جديدة المكر داخل الأراضي المحتلة العام 48.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب محمد شحدة أبو غنيم، في الثلاثينيات من عمره، أصيب بجروح حرجة بعد تعرضه لإطلاق نار في مدينة اللد، ونقل إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاته متأثرا بجروحه.

وفي جديدة المكر، أصيب شابان (40 و35 عاما) بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار في البلدة.

وبمقتل الشاب أبو غنيم، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 6 بينهم إمرأة، في حين شهد العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل التي راح ضحيتها 228 شخصا، بينهم 16 إمرأة.