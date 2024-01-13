إيران والجزائر تدينان العدوان على اليمن

فلسطين اليوم

دانت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة، أمس الجمعة، العدوان العسكري على اليمن بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.

وقالت الممثلية إنّ هذه الحرب التي لا يمكن تبريرها "تنتهك سيادة اليمن والقرارات الدولية وتعرض أمن المنطقة إلى الخطر".

كما لفتت إلى أنّ إجراءات أميركا وبريطانيا تتعارضان والقوانين الدولية، مضيفةً أنّ "رفضهما للتعديلات التي اقترحتها روسيا على نصّ قرار مجلس الأمن بشأن اليمن، يعكس نيتهما المدروسة لتنفيذ العدوان".

بدورها، أعربت الخارجية الجزائرية عن قلقها وأسفها من جراء القصف الأميركي البريطاني على اليمن.

وقالت في بيانٍ لها إنّ مسألة الأمن البحري مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على غزّة، مشيرةً إلى أنّ التصعيد الخطير من قبل واشنطن ولندن سيؤدي إلى تقويض الجهود من أجل إيجاد حلٍ للصراع في اليمن.

ودعت الجزائر الدول التي تشنّ العدوان ضد اليمن إلى وقف التدخلات العسكرية لما لها من نتائج كارثية على السلم في العالم، متابعةً أنّ تلك التدخلات يدفع ثمنها المدنيون العُزّل.