احتفاء خاص ومميّز بفلسطين.. افتتاح كأس آسيا 2023 في قطر

فلسطين اليوم

احتضن استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة، حفل افتتاح كأس آسيا لكرة القدم 2023، وسط احتفاء كبير بدولة فلسطين ومنتخبها الذي يُشارك في البطولة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وفي بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة، أهدى قائد منتخب قطر حسن الهيدوس شرف إلقاء القسم لقائد المنتخب الفلسطيني مصعب البطاط من على أرض الملعب، على عكس العرف الذي يقضي بأن يؤدي كابتن منتخب الدولة المستضيفة قسم البطولة.

كما حضرت فلسطين في حفل الافتتاح بأغنية "لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي".