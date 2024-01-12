البخيتي: لدينا بنك أهداف مرتبط بالتصعيد الأميركي.. وسيكون هناك ردود موجعة

فلسطين اليوم

أكّد عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن، محمد البخيتي، أنّ معركة اليمن ليست مع الشعبين الأميركي أو البريطاني، "بل مع العصابة الصهيونية الحاكمة في واشنطن ولندن، وأنّ القرار البريطاني الأميركي ليس في صالح كلا البلدين".

وفي تصريح صحفي، وجّه البخيتي كلامه للجانبين الأميركي والبريطاني، وقال: "عليكما أن تراجعا حساباتكما والاستفادة من تجارب الماضي"، مؤكّداً أنّه أميركا وبريطانيا "أخطأتا في شن الحرب على اليمن".

كذلك، أكّد أنّ اليمن لديها بنك أهداف مرتبط بالتصعيد الأميركي ومواقف الدول وسيكون هناك ردود موجعة، وأنّ القوات المسلحة اليمنية "لم تكن سابقاً تستهدف إلّا الملاحة البحرية المرتبطة بالكيان الصهيوني".

وأضاف: "اليوم السفن الأميركية والبريطانية، لم تعد تجرؤ على عبور البحر الأحمر"، متوعداً بالثأر لما قامت به أميركا وبريطانيا.

كما بيّن البخيتي أنّ العمليات العسكرية التي شنّتها القوات المسلحة اليمنية في العمق الإسرائيلي والبحر الأحمر، تسبّبت في خسائر كبيرة للجانبين الأميركي والإسرائيلي.

وقال إنّ أميركا وبريطانيا، تورطتا اليوم في العدوان المباشر، مؤكّداً أنّ هذه لحظة كانت تنتظرها اليمن بفارغ الصبر.

وأكّد البخيتي أنّ اليمن استطاع إسقاط كل إدعاءات أميركا، كاسراً حالة الخوف التي كانت تؤدي إلى عجز البعض، متسائلاً ألم يكن من الأفضل أن تضغط أميركا وبريطانيا على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائمه بدلاً من توسيع رقعة الصراع؟

ولفت إلى أنّ اليمن تمكن من فرض قواعد اشتباك جديدة في البحر الأحمر، "ستكون ثابتة ودائمة ولن يستطيع أحد تغييرها".