بتوقيت البهاء..سرايا القدس تمطر المستوطنات المحاذية لغزة برشقات صاروخية

فلسطين اليوم

قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مدينة أسدود ومستوطنات محيط قطاع غزة برشقات صاروخية مكثفة، ردًا على عدوان الإحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأكدت الحركة في بيان لها، أنها قصفت أهدافًا إسرائيلية، في حين دوت صفارات الإنذار في أسدود وعسقلان ومستوطنات محاذية للقطاع.

وتواصل سرايا القدس عملياتها النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وشن ضربات موجعة لها، وإصابة وآلياتها العسكرية بشكل مباشر.