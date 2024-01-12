انقطاع الكهرباء عن مستشفى شهداء الأقصى في غزة.. إنذار بكارثة إنسانية جديدة

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات الكهربائية عن مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، ممّا ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة، وتوقيف الخدمة الصحية بسبب نفاد الوقود.

وحذّر في بيان نشر على منصة "تلغرام"، من حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال، خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانة "إذا توقفت المولدات الكهربائية".

وقال البيان إن "مستشفى شهداء الأقصى على وشك الإعلان عن توقف الخدمة الصحية والطبية بسبب نفاد الوقود، حيث كان من المفترض وصول الوقود إلى المستشفى ظهر أمس الخميس".

وأكد أن "المماطلة من الجهات ذات العلاقة (دون تسميتها) جعلت المرضى والأطفال في مرحلة حرجة ويهددهم الموت إن توقفت المولدات الكهربائية".

وأضاف: "نُحمل جميع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أي كارثة أو حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال، خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانة".