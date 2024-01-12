الأمم المتحدة تتهم الاحتلال بإعاقة ايصال المساعدات الى شمال القطاع

فلسطين اليوم

نددت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، بـ"الصعوبة المتزايدة التي تعيق إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة"، متهمة جيش الاحتلال بوضع عقبات أمام إدخال إمدادات الوقود وخصوصا إلى المستشفيات.

وقال ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أندريا دي دومينيكو للصحفيين في جنيف، إن "العمليات في الشمال تزداد تعقيدا. نصطدم برفض منتظم من الطرف الإسرائيلي".

وأوضح أن الكيام الإسرائيلي وافق "جزئيا" على ثلاث مهمات أمس الخميس، غير أنه لم يوافق في الأيام السابقة سوى على مهمة واحدة من أصل سبعة.

كما اتهم جيش الاحتلال بأنه يرفض بشكل "منتظم جدا" إيصال الوقود الذي تحتاج إليه المستشفيات، محذرا بأن هذا الوضع "بصدد بلوغ مستوى من اللاإنسانية يفوق المنطق".