"إسرائيل" تتوصل لاتفاق مع قطر للسماح بتسليم الأدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة

فلسطين اليوم

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن توصل "إسرائيل" مع قطر لاتفاق، يسمح بتسليم الأدويةللمحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.



وذكر بيان لمكتب نتنياهو عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قاد رئيس الموساد، ديدي بارنيا،خطوة أمام قطر من شأنها أن تسمح بإدخال الدواء إلى الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة، وذلك في إطار نظام المساعداتالإنسانية الإسرائيلي للقطاع".



وأردف البيان بأنه "سيتم تسليم الأدوية خلال الأيام القليلة القادمة".

وفي السياق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الصليب الأحمر سيسلم الأدوية التي تم تصنيفها على أنها "منقذة للحياة" من بين قائمةسلمتها عوائلهم وأطباء، وهي بشكل رئيسي أدوية للمرضى المزمنين بما في ذلك أجهزة استنشاق الربو وأدوية القلب وضغط الدم وغيرها.

و قال عوائل الأسرى الإسرائيليين:" لم نتلق معلومات مسبقة حول ادخال الأدوية للأسرى، علمنا بذلك من وسائل الإعلام.



ووفق الصحيفة، فإن عوائل الأسرى الإسرائيليين يطالبون باثبات من خلال مقطع فيديو يظهر حصول أبنائهم على الأدوية، كمايطالبون بزيادة الضغوط على الدول المشاركة في المفاوضات لكي تعمل إلى إطلاق سراحهم فورا وعدم التوقف عند ادخال الأدوية.