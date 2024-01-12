المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقعي العاصي و"حانيتا".. والاحتلال يقصف القرى

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقعي العاصي و"حانيتا"، بالأسلحة الملائمة، وتحقيق إصابات مباشرة.

وأفادت مصادر لفلسطين اليوم، باستهداف أطراف بلدة طير حرفا عبر قصف مدفعي إسرائيلي جنوبي لبنان.

وفي السياق، نقل الإعلام العبري، أمس، عن رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت"، قوله "إنّ وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، هدّد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، لكن مستوطناتنا باتت في النهاية من دون كهرباء، وهي التي عادت إلى العصر الحجري".

وجاء هذا التصريح بعد الاستهداف الذي نفذته المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مستوطنة "كريات شمونة"، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المستوطنة.