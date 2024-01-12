"يديعوت": شعبية نتنياهو وحزب الليكود في الحضيض بنسبة غير مسبوقة

فلسطين اليوم

ذكر استطلاع أجرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن حزب الليكود هبط إلى درك أسفل غير مسبوق بـ 16 مقعدا فقط، على خلفيةالجمود في القتال بقطاع غزة، وقضية الأسرى وحرب الاستنزاف المتواصلة في الشمال.

وذكرت الصحيفة أن الاستطلاع أجراه معهد لزار للبحوث برئاسة د. مناحم لزار ومشاركة "Panel4All".

ووفقا للصحيفة، "فقد انعكس حراك المقاعد الذي كان حادا هذا الأسبوع مقارنة بالاسابيع السابقة في ضعف أحزاب الائتلاف بمقعدين معانخفاض بنسبة 5 في المئة بالأشخاص الذين يعتقدون أن بنيامين نتنياهو هو الملائم ليكون رئيس الوزراء الذي حصل على 29 في المئةمقابل 51 في المئة لغانتس الذي رفع أسهمه بـ 3 في المئة.

وأشار الاستطلاع "إلى أن 53 في المئة من الجمهور يعتقدون أن إسرائيل لم تنتصر بعد في الحرب لكنها في الطريق إليه. وكانت نتائجالسؤال هل تنتصر إسرائيل ام تخسر في الحرب على النحو التالي: 53 في المئة: لم تنتصر بعد لكنها في الطريق، تخسر بما يكفي 22 في المئة، تخسر تماما 8 في المئة، تنتصر تماما 9 في المئة، لا ادري 8 في المئة".

وأضافت الصحيفة، " في حالة انتخابات اليوم فتكون النتائج على النحو التالي (بين قوسين نتائج الاستطلاع السابق في 4/1): المعسكرالرسمي 39 (3)، الليكود 16 (19)، يوجد مستقبل 13 (14)، إسرائيل بيتنا 10 (10)، شاس 9 (9)، قوة يهودية 8 (8)، يهدوت هتوراة 7 (6)، الجبهة/العربية 5 (5)، الموحدة 5 (5)، ميرتس 4 (4)، الصهيونية الدينية 4 (4)، العمل 0 (1.6 في المئة)، التجمع 0 (1.4 في المئة".

وأول أمس أظهرت تقارير إعلامية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه تحديات داخل حزبه "الليكود"، قد تشكلتهديدا حقيقيا لمستقبله السياسي.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، بأن هناك تزايدا في مستوى الإحباط بين أعضاء "الليكود"، والخشية من حدوث تحركمشترك داخل الحزب يهدد بإسقاط نتنياهو.

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد يوم الاثنين استعداد حزبه "هناك مستقبل" للتصويت لصالح تغيير الحكومة، وذلكبقيادة أحد أعضاء "الليكود"، مثل يولي أدلشتين. وهذا يأتي في سياق تصاعد الانتقادات داخل "الليكود" لأداء الحكومة وتنامي المطالببتغيير القيادة.