استطلاع إسرائيلي: 9% فقط يقول إن "إسرائيل" ستنتصر في غزة

فلسطين اليوم

كشف استطلاع إسرائيلي للرأي، نُشرت نتائجه، اليوم الجمعة، أنّ 30% من المستوطنين الإسرائيليين يرون أنّ "إسرائيل" ستخسر حربهاضد غزّة.

وكان سؤال الاستطلاع: "مع قرب 100 يوم على الحرب، هل تعتقد أنّ إسرائيل ستنتصر أم ستخسر؟". وتبين وفق ما نشرت صحيفة"معاريف" التي طلبت من شركة "لازار" للبحوث إجراء الاستطلاع، أنّ 9% فقط من المستوطنين يقولون إنّ "إسرائيل" ستحقق إنجازاًوستفوز في حربها ضدّ غزّة، بينما أجاب 53% بأنّ "إسرائيل" لم تفز بعد، ولكن في الطريق إلى الفوز، و30% يرون أنّ "إسرائيل" ستخسر حربها ضد غزّة، فيما أجاب 8% بكلمة لا أعرف.

وبحسب الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من 10 إلى 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، كان ناخبو الائتلاف أكثر تفاؤلاً، إذ قال 14% إنّ"إسرائيل" ستفوز، بينما أجاب 53% بأنّ "إسرائيل" لم تفز بعد، ولكن في الطريق إلى الفوز، و24% قالوا إنّ الخسارة ستكون إلى حدٍما أو كبيرة، فيما أجاب 4% بكلمة لا أعرف.

في المقابل، كان ناخبو المعارضة في "إسرائيل"، أقلّ تفاؤلاً من ناخبي الائتلاف، إذ قال 2% منهم فقط، إنّ "إسرائيل" ستنتصر، بينماأجاب 60% بأنّ "إسرائيل" لم تفز بعد ولكن في الطريق إلى الفوز، و31% قالوا إنّ الخسارة ستكون إلى حدٍ ما أو كبيرة، فيما أجاب 6% بكلمة لا أعرف.

وفي وقتٍ سابق، كشف استطلاع رأي إسرائيلي أنّ غالبية الإسرائيليين فقدوا الثقة في الحكومة الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو، معتزايد الانتقادات ضدّه والخلافات بين أعضاء حكومته، إضافةً إلى اعتقاد الكثيرين منهم أن الدعاية الإسرائيلية ضد حماس خلال الحربسيئة جداً.

وقالت نتائج استطلاع الرأي إنّ 69% من المستوطنين يؤيدون إجراء انتخابات جديدة فوراً بعد وقف الحرب على غزّة، في إشارتهم إلىفقدان الثقة بحكومة نتنياهو بعد أكثر من 3 أشهر على العدوان.