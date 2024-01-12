"بلومبرغ": ضربات الولايات المتحدة ضد اليمن لن تحقق مبتغاها

فلسطين اليوم

نشرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، تقريراً لها، اليوم الجمعة، أوضحت فيه أنّ الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد اليمن "لنتحقق مبتغاها".

وأكّد التقرير أنّه إذا كانت الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة، في ضرباتها الجوية على اليمنيين، هي "استعادة التدفق الحر للتجارة" عبر البحر الأحمر، ومنع الحرب بين حماس و"إسرائيل" في غزّة، من "إشعال حريق إقليمي، وإحباط الجهود الإيرانية لوقف تطبيع إسرائيلفي شرق أوسط جديد، فمن المرجح أن يؤدي ما حدث هذا الصباح، إلى نتائج عكسية".

وشبهت الوكالة في تقريرها الولايات المتحدة، بـ "إسرائيل" بعد 7 أكتوبر، واعتبرتها أنّها ترقص على نغمة كتبتها لها "دولة ليس لديها الكثيرلتخسره".

كذلك، أشارت إلى أنّ النجاح هنا، "لا يقاس من حيث تفجير الأشياء"، وأنّ فرص أن يفقد اليمنيون كل قدراتهم على الضربات الصاروخيةبين عشية وضحاها، والكثير منها متحرك وبالتالي يصعب استهدافه، "هي بالتأكيد صفر".

ولفتت إلى أنّ اليمنيين نجوا من سنوات من القصف الجوي من الطائرات الأميركية المتقدمة، التي يقودها طيارون سعوديون وإماراتيون،مضيفةً: "اليوم، إذا تغير أيّ شيء، فهو أن البحر الأحمر قد يكون في طريقه إلى أن يصبح منطقة حرب".

كذلك، بيّنت الوكالة أنّ "الشارع العربي غاضب بالفعل ضد إسرائيل"، وباتوا يفضلون "أعمال اليمنيين في البحر الأحمر كدفاع عنالفلسطينيين الذين يعانون في غزّة. وعليه، هذا النوع من التقارب الاقتصادي والأمني الذي كان جارياً قبل 7 أكتوبر، سيصبح مستحيلاًسياسياً".