المصالح الأمريكية -البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا

فلسطين اليوم

أكد المجلس السياسي الأعلى أن ما تعرض له الوطن، فجر اليوم، من اعتداء أمريكي بريطاني غادر وسافر، عدوان غير مشروع ولا مبررومخالف لكل القوانين الدولية، والمهدد الحقيقي للسلام والأمن الدوليين. مُعتبرًا أنّ هذا العدوان امتداداً للاستهداف الأمريكي الغادر للقواتالبحرية اليمنية، وللعدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني على أهل غزة، وللعدوان الذي يشن على اليمن منذ مارس 2015م وهو في الوقتذاته سلوك وقح وفج مدان ومرفوض.



وشدد البيان على أن هذا الاعتداء هو المهدد الحقيقي للسلام والأمن الدوليين كما أنه يعرض المنطقة لمخاطر حقيقية يتحمل تبعاتها الأمريكيوالبريطاني والصهيوني.



وقال المجلس السياسي إن "الرد اليمني مشروع في إطار الدفاع المقدس عن اليمن وسيادته واستقلاله وحرية قراره وعلى الأمريكيوالبريطاني عدم الاعتقاد بأنهما سيفلتان من عقاب قواتنا المسلحة البطلة فلن تطول فرحة المعتدين وستكون يدنا هي الطولى بإذن اللهبالاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه".



وأشار إلى أن كل المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية ردا على عدوانهم المباشر والمعلن علىالجمهورية اليمنية.

كما أكد البيان أن التواجد الأمريكي والبريطاني ومن تحالف معهم تحت حجج كاذبة في البحر الأحمر وباب المندب مرفوض ومخالف لكلالقوانين وهو تهديد مؤكد للملاحة الدولية والجمهورية اليمنية معنية بالتعامل معه بالصورة المناسبة.



ولفت إلى تمسك الجمهورية اليمنية بما أعلنته عند بدء عمليتها البحرية بإنهاء الحصار وإيقاف العدوان وحرب الإبادة على غزة وإدخال الموادالغذائية والعلاج والمحروقات وكل وسائل الحياة.



ونوه البيان إلى استمرار الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة في البحر الأحمر وباب المندب بمنع مرور السفن الإسرائيلية أو التي تحملبضائع للموانئ الفلسطينية المحتلة مهما كان الثمن.



وحذر المجلس السياسي الأعلى كل الأنظمة العربية وخصوصا دول الجوار من التورط في مساندة الأمريكي والبريطاني والصهيوني فيالاعتداء على اليمن.



ودعا أحرار العالم لإدانة الهجوم الغادر والجبان على اليمن والذي يدل على العقلية الاستعمارية المنقرضة في ظل عجز مجلس الأمن وبقيةالمؤسسات الدولية عن القيام بواجباتها، حاثاً على استهجان قرارات مجلس الأمن المتواطئة مع العدو الصهيوني وتوسيع التعبئة العامة دفاعاعن اليمن وعن فلسطين وحماية للموقف اليمني المنطلق من الموقف الديني الجهادي المقدس المعبر عن إرادة الشعب اليمني الحر.



وحيا المجلس السياسي، أحرار الأمة العربية والإسلامية الذين عبروا عن تضامنهم مع الجمهورية اليمنية، مباركاً في الوقت نفسه للشعباليمني حلول شهر رجب الأصب وجمعة رجب المباركة.