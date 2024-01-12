الأزهر يؤيد دعوى جنوب إفريقيا ويدعو لمواقف مماثلة

فلسطين اليوم

أعلن الأزهر الشريف في مصر، تأييده لموقف جنوب إفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل".

وأكد الأزهر في بيان أن موقف جنوب إفريقيا هو موقف يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمذابح والمجازر التي اقترفها الكيان الإسرائيلي في حق الفلسطينيين الأبرياء على مرأى ومسمع وصمت من العالم كله.

ودعا الأزهر الشريف إلى اتخاذ مواقف مثيلة ومشرفة لموقف جنوب إفريقيا.

وأعرب عن تقديره لكل الدول التي أعلنت تأييدها للدعوة القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا.

ودعا في البيان ذاته دول العالم لاستنفار الجهود والمشاركة في هذه الخطوة المهمة، واتخاذ مواقف قوية ومماثلة لهذا الموقف، لوقف نزيف الدماء البريئة في غزة.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكانت "إسرائيل" وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد "دحض" ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.