في الساعات الـ24 الأخيرة .. 15 جندياً إسرائيلياً جريحاً في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة 15 جندياً خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة، سُجِّلت 3 منها كإصابات خطرة.

كما أعلن المتحدّث باسم "الجيش" الإسرائيلي، عن بلوغ العدد الإجمالي للإصابات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، 2511 جندياً وضابطاً،و1099 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، كشفت صحيفةحيفة "جيروزاليم بوست"، في افتتاحيتها يوم أمس، عن حصيلة تفوق الـ 6 آلاف جريح من عناصرالمؤسسة الأمنية والعسكرية، بما فيها "الجيش" الإسرائيلي والشرطة، الذين أصيبوا منذ 7 أكتوبر في هجمات في ذلك اليوم، وفي العدوانالذي تلا ذلك في غزة، مع حماس وفي الشمال مع حزب الله.

واعتبرت الصحيفة بأنه من المرجح أن يصل عدد الجرحى إلى ما يقرب من 20 ألفاً، بمجرد تضمين أولئك الذين تمّ تشخيص إصابتهمباضطرابات ما بعد الصدمة".