المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفاً عسكرياً في إيلات

فلسطين اليوم

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، في بيان، أن مجاهديها هاجموا بواسطة السلاح المناسب، فجر اليوم الجمعة ، هدفاً عسكرياً صهيونياً في فلسطين المحتلة، بالقرب من حديقة نهر الأردن"، مؤكدةً استمرارها في دكّ معاقل العدو، متوعدة بالمزيد.

وأكدت المقاومة أن استهدافها جاء ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة.