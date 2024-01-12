تواصل المسيرات الداعمة لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي

فلسطين اليوم

تواصلت لليوم الثاني على التوالي، المسيرات الداعمة لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.

وتأتي هذه المسيرات بالتزامن مع جلسات تعقدها المحكمة لمقاضاة إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، بتهمة ارتكابها جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

ورفع مئات المشاركين في المسيرة أعلام فلسطين، ولافتات داعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني، ومنددة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ورددوا هتافات "فلسطين حرة"، مطالبين بوقف إطلاق النار، ووقف العدوان والجرائم المرتكبة.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بدأت بالنظر في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل لمحاسبتها على ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث استمعت المحكمة في جلسة اليوم الجمعة، إلى رد إسرائيل في الدعوى.