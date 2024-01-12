رئيس جنوب افريقيا: أشعر بالفخر ونحن ندافع عن القضية الفلسطينية

فلسطين اليوم

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إنه لم يشعر بالفخر قط، كما يشعر به اليوم".

وجاءت أقوال رامافوزا خلال مشاركته في اجتماع حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي"، حيث عقب خلاله على رفع بلاده دعوى في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، لمحاسبتها على ارتكاب إبادة جماعية ضد قطاع غزة.

وأضاف الرئيس رامافوزا أن هدف بلاده من الدعوى هو وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، متابعا: "بينما كان محامونا يدافعون عن قضيتنا (القضية الفلسطينية) في لاهاي، لم أشعر قط بالفخر الذي أشعر به اليوم وأنا أرى رونالد لامولا، ابن هذه الأرض، يدافع عن قضيتنا في المحكمة".

وأشار إلى أن "البعض يقول إن الخطوة التي اتخذناها محفوفة بالمخاطر، نحن بلد صغير ولدينا اقتصاد صغير، وقد يهاجموننا، لكننا سنظل متمسكين بمبادئنا، ولن نكون أحرارا حقا ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني أيضا".

وكانت محكمة العدل الدولية، استمعت امس الخميس، إلى مرافعة جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق قطاع غزة، واستكملت المحكمة جلساتها اليوم الجمعة، بالاستماع إلى رد إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال".

وكانت جنوب أفريقيا تقدمت في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدعوى من 84 صفحة، عرضت خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ"ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".