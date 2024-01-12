الاحتلال يعتقل مواطنين ويدمر صرح شهيد في عرابة جنوب جنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الجمعة، مواطنين من بلدة عرابة، جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عصام نواف لحلوح (62 عاما)، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله ومنزلي نجليه هاني وجواد، وتفتيشها، وعلي جمال أبو صلاح (29 عاما)، على حاجز شافي شامرون قرب نابلس، أثناء عودته إلى منزله، مضيفة أن جرافة عسكرية دمرت صرح الشهيد عمر القاسم في البلدة، فيما مزق جنود الاحتلال صور شهداء.