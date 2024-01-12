شهداء وجرحى في استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 3 مواطنين، اليوم الجمعة، إثر قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي على جنوب مدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف في محيط مسجد شهداء المجمع الإسلامي، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، وجرح آخرين، فيما شن الطيران الحربي غارات جوية على جحر الديك جنوب مدينة غزة.

كما استشهد 6 مواطنين، وجرح آخرون، إثر قصف الاحتلال لمنزل قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وفي مخيم خان يونس جنوب القطاع، استشهد عدد من المواطنين، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة عرام، كما أحدت القصف دمارا واسعا في المنازل والممتلكات.