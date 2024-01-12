بلدية بيت لحم ترفع علم جنوب إفريقيا تقديرا لدعمها القضية الفلسطينية

فلسطين اليوم

رفعت بلدية بيت لحم، اليوم الجمعة، أمام مبناها، علم جنوب إفريقيا تقديرا لها على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، بحضور ممثلين عن فعاليات ومؤسسات مدينة وبلدية بيت لحم وأجهزتها الأمنية ووجهاء المدينة.

وقالت مديرة العلاقات العامة في البلدية، كارمن غطاس، "نقف اليوم لنعبّر عن تقديرنا لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والجهود الحثيثة التي تبذلها لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية".

وأشادت غطاس بقرار جمهورية جنوب إفريقيا التقدم بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإحتلال الإسرائيلي لمحاسبته على ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية للعام 1948.

وجاءت الوقفة بالتزامن مع اليوم الثاني لجلسة الاستماع عقب رفع الدعوى من جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لمحاسبتها على جرائمها في غزة.