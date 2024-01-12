المقاومة الإسلامية تقصف تجمعات للعدو

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" أن مجاهديه استهدفوا عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم الجمعة ‏تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب البستان ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة. ‏

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية أن بلدتا ميس الجبل وحولا تعرضتا للقصف المدفعي المعادي، كما استهدف العدو منطقة الطراش جنوب - غرب ميس الجبل بالقصف المدفعي، ما أدى إلى احتراق منزل كان استهدف سابقا واستهدف مجددا اليوم.

وأضافت الوكالة الوطنية أن العدو الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعيته على منطقة الشنديبة قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي شمال البلدة.‏ ‏ ‏ ‏