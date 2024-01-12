ميقاتي: التهدئة في لبنان غير منطقية دون وقف الحرب بغزة

الساعة 02:08 م|12 يناير 2024

فلسطين اليوم

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن حكومته أبلغت جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي مطالبا بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان.

وأضاف ميقاتي أن حكومته لا تقبل بأن تكون غزة تحت الابادة الجماعية والتدمير، ولبنان يبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد.

وحيّا ميقاتي مبادرة  جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ويتطلع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لا سيما القانون الدولي الإنساني.

 