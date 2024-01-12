ميقاتي: التهدئة في لبنان غير منطقية دون وقف الحرب بغزة

فلسطين اليوم

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن حكومته أبلغت جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي مطالبا بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان.

وأضاف ميقاتي أن حكومته لا تقبل بأن تكون غزة تحت الابادة الجماعية والتدمير، ولبنان يبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد.

وحيّا ميقاتي مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ويتطلع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لا سيما القانون الدولي الإنساني.