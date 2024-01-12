تظاهرات حاشدة في صعدة تضامناً مع غزة

فلسطين اليوم

انطلقت تظاهراتٌ حاشدة، اليوم الجمعة، في عدّة مناطق بمحافظة صعدة شمالي اليمن، تحت شعار "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، وذلك نصرةً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الأميركي - البريطاني.

وعمّت التظاهرات مدينة صعدة ومناطق المرازم وشعارة بمديرية رازح، والجَرَشة بمديرية غمر، تنديداً بالعدوان الأميركي البريطاني على اليمن فجر اليوم.

وكان قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي،قد دعا إلى المشاركة الحاشدة في تظاهرات اليوم، مشيراً إلى أنّ الشعب اليمني خرج على نحوٍ كبيرٍ جداً في ميدان السبعين والمحافظات وازداد تفاعله بعد الجريمة الأميركية في البحر الأحمر.

ووصف خروج اليمنيين إلى الساحات، الجمعة الماضية، بأنّه أكبر مما سبقه، وهذا المستوى التصاعدي في التحرّك والتفاعل والاستمرار أمرٌ مهمٌ جداً.

وتأتي تظاهرات اليوم الحاشدة بعدما شنّت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، فجر اليوم، عدوانا عسكريا على العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظات الحُدَيْدَة وصعدة وذمار وتعز وحجة، وفق ما أوردته وكالة "سبأ" الرسمية اليمنية.