إيران تدين الضربات الأميركية باليمن وروسيا تدعو لانعقاد مجلس الأمن

فلسطين اليوم

نددت إيران بالهجوم الأميركي البريطاني على أهداف لجماعة أنصار الله في اليمن، معتبرة أنها مخالفة للقانون الدولي، في حين دعت روسيا لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن بلاده تدين هذا العدوان وتعتبره انتهاكا واضحا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقا للقوانين والأنظمة والحقوق الدولية".

ودعت وزارة الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي للتحرك بمسؤولية لمنع توسيع رقعة الحرب في المنطقة، مؤكدة أن واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات استهداف اليمن عسكريا وما يترتب على ذلك من نتائج.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن الضربات العسكرية الأميركية البريطانية تأتي في سياق دعم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقالت إن نتيجة تلك الضربات سيكون هناك مزيدا من عدم الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة.

من جهتها، دعت روسيا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن.

وقال مصدر دبلوماسي، إن روسيا وجهت دعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بشأن الغارات الأميركية والبريطانية التي استهدفت مواقع باليمن.