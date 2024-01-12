القوات المسلحة اليمنية: العدوان على اليمن لن يمرّ من دون رد أو عقاب

فلسطين اليوم

أكّد الناطق باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، أنّ العدوان الأميركي والبريطاني على اليمن، أدّى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 6 آخرين من عناصر القوات المسلّحة.

وقال سريع، إنّ العدو الأميركي والبريطاني أقدم في إطارِ دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة، على شنّ عدوانٍ على اليمن، موضحاً أنّ العدوان شمل 73 غارة استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات الحُديدة وتعز وحَجّة وصعدة.

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا تتحمّلان كامل المسؤولية على عدوانها الإجرامي بحقّ الشعب اليمني، مشدّداً على أنّ العدوان لن يمر من دون ردّ ومن دون عقاب.

وأضاف الناطق باسم القوات المسلّحة اليمنية أنّ القوات لن تتردّد في استهداف مصادر التهديد وكل الأهداف المعادية في البرّ والبحر دفاعاً عن اليمن وسيادته.

وأكّد سريع أنّ العدوان لن يثني اليمن عن موقفه الداعم والمساند لمظلومية الشعب الفلسطيني، موضحاً أنّ القوات المسلّحة مستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر.