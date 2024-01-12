صحف عالمية: عواقب وخيمة تنتظر "إسرائيل" في لاهاي

فلسطين اليوم

سلطت الصحافة العالمية الضوء على محاكمة "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع، وتداعيات حربها هناك، وما أفرزته من أزمات ومعاناة هائلة.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن صدور حكم نهائي ضد "إسرائيل" في الشكوى المقدمة عليها في محكمة العدل الدولية حتى إن كان غير قابل للتنفيذ- يوجه ضربة إلى مكانة إسرائيل ويغير أسلوب تعامل الدول الأخرى معها.

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية أن أي حكم ضد إسرائيل مهما كانت طبيعته قد تترتب عليه عواقب دبلوماسية وسياسية وخيمة.

وأوضحت الصحيفة أنه من شأن حكم ضد "إسرائيل" أن يؤثر في سير الحرب المستمرة ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، ومن هنا يتعين على "إسرائيل" أن تشعر بالقلق من خطر يتهددها قد يأتي من لاهاي.