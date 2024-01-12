الأمم المتحدة: إسرائيل تعيق إدخال المساعدات إلى شمال غزة

فلسطين اليوم

أكدت الأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن كل تأخير يكلف مزيدا من الأرواح.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، إنه في الفترة بين 1 و10 يناير/كانون الثاني لم يكن ممكنا إيصال سوى 3 شحنات فقط من أصل 21 شحنة من المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومياه وغيرها من السلع الحيوية إلى شمال وادي غزة.

وأسف دوجاريك لأن قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات الكبيرة في القسم الشمالي لغزة يعوقها الرفض المتكرر لدخول المساعدات، ونقص تنسيق السلطات الإسرائيلية من أجل وصول آمن".

وأضاف أن حالات الرفض هذه والقيود على دخول (المساعدات) تشل قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على الاستجابة بشكل هادف وثابت وعلى النحو اللازم، مشيرا إلى "تدهور كبير" في معدل الموافقات على طلبات دخول المساعدات مقارنة بديسمبر/كانون الأول الماضي.

وشدد دوجاريك على أن كل يوم لا يستطيعون فيه تقديم المساعدات يؤدي إلى خسارة أرواح، وإلى معاناة آلاف من الأشخاص ما زالوا في شمال غزة.