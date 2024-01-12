قوات الاحتلال تقتحم مناطق متفرقة في نابلس

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عدة مناطق في محافظة نابلس.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، ومنطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، وفتشت عددا من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت، كذلك، قرية عزموط وبلدة بيت فوريك شرق نابلس، وقرية يتما، جنوبا، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت في بيت فوريك، دون أن يبلغ عن إصابات.