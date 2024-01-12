شركات هولندية ترفض نشر إعلانات "إسرائيلية"

فلسطين اليوم

رفضت 10 شركات دعاية هولندية نشر إعلانات دعائية "إسرائيلية"، بالتزامن مع بدء محاكمة تل أبيب في محكمة العدل الدولية (في لاهاي بهولندا)؛ بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت مديرية الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في بيان لها، إن 10 شركات في لاهاي وروتردام ومطار شيفول رفضت نشر الإعلانات الدعائية الإسرائيلية.

وأوضحت أنه وأثناء العمل مع إحدى الشركات التي وافقت على التصميم والرسالة التي ستظهر في الإعلان، وقبل أن تشغل اللوحة الإعلانية، وصلت رسالة من الشركة تفيد بإلغاء الإعلان.