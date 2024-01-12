الاحتلال ينسحب من مخيمي طولكرم ونور شمس بعد تدمير البنية التحتية

فلسطين اليوم

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيمي نورشمس وطولكرم، صباح اليوم الجمعة، بعد اقتحام استمر لساعات، واصلت فيه جرافات الاحتلال أعمال التدمير وتجريف، وسط اشتباكات عنيفة خاضتها المقاومة مع القوات المقتحمة.

وجرفت آليات الاحتلال شارع نابلس المحاذي للمدخل الرئيسي للمخيم، وأغلقته بالسواتر الترابية، كما دمرت البسطات المقامة قرب المخيم.

وجرفت شارعي مقبرة الشهداء والمسلخ، ودمرت البنية التحتية وممتلكات المواطنين في الساحة وسط المخيم ، وأغلقت جرافات الاحتلال شارع حارتي المحجر والسكة في محيط المخيم بالسواتر الترابية.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من البنايات ومنازل المواطنين في حارات المخيم، وأجرت تفتيشاً واسعاً داخلها، وأخضعت سكانها للاستجواب، وحولت المباني المرتفعة إلى ثكنات عسكرية ومواقع لقناصتها.

وعمدت قوات الاحتلال إلى إحداث انقطاع وتشويش على خطوط الانترنت والاتصالات في المخيم.

وتصدت المقاومة بقوة للقوات المقتحمة واستهدفتها بصليات كثيفة من الرصاص، كما سمعت انفجارات من وقت لآخر استهدفت أليات الاحتلال وجرافاته.

وأعلنت كتيبة طولكرم في بيان لها تنفيذ عملية تفجير عبوة المحمود 7 في جرافة من نوع D9 وأصابت ومقتلت من فيها.

كما أعلنت عن تمكن وحدة الهندسة من تفجير عبوة (الغيث7) بتجمع لقوات الاحتلال على مدخل حي المنشية وحققت إصابات مباشرة فيها.

فيما حلقت طائرات الاستطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض.

وكانت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية ترافقها أربع جرافات، اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي، وتمركزت عند دوار اكتابا شرق المدينة.

وقامت جرافة عسكرية بوضع السواتر الترابية في محيط الدوار، قبل توجهها إلى شارعي نابلس والإسكان باتجاه مخيم نور شمس، وفرضت حصاراً مشدداً من جميع الاتجاهات، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية المحيطة به، قبل أن تبدأ بتدمير البنية التحتية للمخيمين.