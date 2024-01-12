بايدن يواجه ردا عنيفاً بعد العدوان على اليمن

فلسطين اليوم

يواجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، رد فعل عنيف من جانب بعض المنتمين إلى الحزب الديمقراطي بسبب العدوان الذي شنّته الولايات المتحدة وبريطانيا بمشاركة دول أخرى على اليمن، فجر الجمعة، كما أوردت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.

وقالت الوكالة، إن العديد من المشرعين "الديمقراطيين التقدميين" انتقدوا قرار شن الضربات.

واتهمت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب بايدن بانتهاك المادة الأولى من الدستور الأميركي، وذلك عبر شنّه ضرباتٍ جويةً على اليمن من دون أن يحظى بموافقة من الكونغرس.

بدوره، رأى النائب مارك بوكان، وهو من الحزب الديمقراطي أيضاً، أنّ الولايات المتحدة الأميركية لا يمكن أن تخاطر بالتورط في صراع آخر يستمر لعقود من الزمن، من دون إذن الكونغرس.

وفي موقف مشابه، وصفت النائبة عن الحزب الديمقراطي براميلا جايبال خطوة بايدن بـ"الانتهاك غير المقبول للدستور"، فيما أشارت النائبة سمر لي إلى وجوب أن يتوجّه الرئيس إلى الكونغرس قبل أن يشنّ ضربةً ويقحم الولايات المتحدة في صراع آخر.

وأضافت أن الأميركيون لا يريدون أن تموّل دولارات الضرائب هذه الحروب التي لا تنتهي

من جهته، ذكر النائب الأميركي عن الحزب الديمقراطي رو خانا أنّ الرئيس يحتاج إلى الحضور إلى الكونغرس قبل توجيه ضربة في اليمن وإشراك الولايات المتحدة في صراع آخر في الشرق الأوسط؛ وذلك ما تنص عليه المادة الأولى من الدستور..

وشدّدت عضو مجلس النواب الأميركي فاليري هويل على هذا الأمر أيضاً، مشيرةً إلى أنّه يجب على كل رئيس أن يأتي أولاً إلى الكونغرس ويطلب التفويض العسكري، بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي اليه.