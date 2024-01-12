مسؤولون يمنيون: عدوان واشنطن ولندن لن يمر مرور الكرام .. ولن يثنينا عن مساندة فلسطين

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، فضل أبو طالب، أنّ العدوان الأميركي - البريطاني لن يبقى من دون رد، محمّلاً دول العدوان نتائجه وتداعياته.

وأوضح أبو طالب، أنّ هذا العدوان جاء على خلفية الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشددا على أنّ ما أقدمت عليه واشنطن ولندن لن يحقق أي نتيجة، ولن يثني الشعب اليمني عن مواصلة دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني.

بدوره قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، محمد البخيتي، إن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا أخطأتا في شنّ الحرب على اليمن، ولم تستفيدا من تجاربهما السابقة، مؤكدا أنّهما ستدركان عما قريب أنّ العدوان المباشر على اليمن كان أكبر حماقة في تاريخهما.