أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% بعد العدوان الأميركي البريطاني ضد اليمن

فلسطين اليوم

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% يوم الجمعة، مع تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية وصاروخية في اليمن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولاراً، بما يعادل 2.3%، إلى 79.22 دولاراً للبرميل، في حين جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.80 دولار، أو 2.5%، إلى 73.82 دولاراً.

ومن المتوقع أن تشهدأسعار النفط ارتفاعاً بعد القصف الأميركي على خلفية تركز الثروات النفطية في المنطقة وارتفاع احتمالات التوتر وتفاقم التصعيد، بحسب تقارير صحافية.