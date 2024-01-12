الجهاد الإسلامي تدين العدوان على اليمن

فلسطين اليوم

دانت حركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن.

وأكدت الحركة في بيان أن هذا العدوان يأتي في سياق المظلة العسكرية التي توفرها دول الاستعمار الغربي لثكنتها العسكرية في فلسطين، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

كما حيت الحركة الموقف اليمتي الشريف والشجاع، ودانت كل مواقف الخذلان العربي.

وختمت الحركة بيانها بدعوة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك رفضا للعدوان على اليمن الشقيق نهض دفاعا عن غزة ومقدسات المسلمين في فلسطين.