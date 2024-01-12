سرايا القدس: كتيبة طولكرم تتصدى للعدو وتفشل مشاريعه

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد خوض مقاتليها في كتيبة طولكرم إشتباكات مسلحة مع قوات العدو التي اقتحمت المدينة، وتحاصر مخيم نور شمس وتقوم بأعمال تجريف وتخريب للبنى التحتية وممتلكات المواطنين،

وفي بيان، أشارت السرايا إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال من تدمير للبنى التحتية وممتلكات المدنيين وعربدة هستيرية داخل المدينة ومخيماتها، هو دليل واضح على عجز الاحتلال عن القضاء على المشروع الجهادي، مضيفة "أن كتيبة طولكرم تتابع بدقة كل تفاصيل عمليات الإقتحامات المتواصلة في المخيم.

وأعلنت سرايا القدس أن كتيبة طولكرم وجهت ضربة إفتتاحية عبر تفجير عبوة ناسفة ثقيلة من نوع( محمود7) وتم تفعيلها جديداً بأحد الجرافات من نوع (D9) ما أدى لإصابتها بشكل مباشر واعطابها بشكل نهائي.