أمير عبد اللهيان وابن فرحان: يحب استمرار الضغوط من أجل إنهاء الحرب على غزة

فلسطين اليوم

أكد وزیر الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السعودي، فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي، أنّ العلاقات السياسية بين البلدين "في طريقها الصحيح وتتوسع في إطار الاتفاق".

وقال عبد اللهيان إنّ "إيران تدعم إجراء السعودية عقد اجتماع قادة الدول الإسلامية والعربية، بهدف وقف الحرب على غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية".

ولفت عبد اللهيان إلى أنّ "أميركا تتحدث منذ 100 يوم عن عدم توسع الحرب، لكنها عملياً لا تُظهر أي جدية لوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة".

بدوره، أكد ابن فرحان لنظيره الإيراني أنّه يجب الاستمرار في ممارسة الضغوط من أجل إنهاء الحرب على غزة.

وأشار ابن فرحان إلى أنّ العلاقات بين السعودية وإيران "تتطور، وما زلنا ننتظر الزيارة الرسمية للرئيس رئيسي للمملكة"